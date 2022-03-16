Serdar Ortaç'tan şaşırtan itiraf: Chloe'den 10 kat daha çok sevdim

2014 senesinde hayatını birleştiği Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç dijital bir platformda yayınlanan programda samimi itiraflarda bulundu.

Serdar Ortaç, dijital bir platformda yayınlanan programa konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan Serdar Ortaç’tan şaşırtan bir itiraf geldi.

2014 senesinde hayatını Chloe Loughnan ile birleştiren Serdar Ortaç, olaylı bir şekilde eşinden ayrılmıştı. Çiftin ayrılığının ardından aralarındaki tazminat açıklamaları çok konuşulmuştu.

Serdar Ortaç, Loughnan ayrılığının ardından gönlünü 2019 yılında kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür’e kaptırmıştı.



Aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkilerini bir dargın bir barışık şekilde sürdürmüş ve çift daha sonra ayrılık kararı almıştı.

Şimdi ise Serdar Ortaç’tan dikkat çeken Seçil Gür, itirafı geldi. Seçil Gür'e zeytin dalı uzatan Ortaç, "Hiç birisini sevdiniz mi?" sorusuna "Ben seçili çok sevdim.

Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak…" dedi.