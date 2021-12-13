Seren Serengil'den yeni haber: Sağlık durumu nasıl?

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi verdi.

Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Apar topar hastaneye kaldırılınca merak edilen Serengil canlı yayında son durumunu açıkladı.



"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi. Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.