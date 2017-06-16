Seren Serengil'i ağlatan sözler

Seren Serengil, bir süredir magazin basınının gündeminde yer alan Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"DERYA SEVGİLİMİ KULLANDI" DEMİŞTİ

Seren Serengil, Derya Şensoy'un sevgilisi Özay Bakır'ın Bodrum'da sahne aldığı mekana sakallı bir gençle geldiğini, alkolün etkisiyle sahneye çıkıp dans ettiğini söylemiş, araları kötü olduğu Sarp'ı kıskandırmak için sevgilisi Özay'ı kullandığını iddia etmişti.

"ANNE OLMAYAN ANLAYAMAZ"

Seren Serengil'in bu iddiası dün büyük yankı uyandırmıştı. Hakkında çıkan haberler karşısında Derya Şensoy sessiz kalırken, Şensoy'un annesi Derya Baykal adeta ateş püskürdü. Baykal, isim vermeden "Anne olmak çok zor bir iştir, anne olmayan anlayamaz. Televizyonlar bizim babamızın yeri değil. Saygı, uslup diye bir şey yok mu? Bu işi yapıyorlarsa bir diyeti de var ama televizyona çıkıp insanlar hakkında istediğimizi söyleyemeyiz." diyerek Seren Serengil'i hedef aldı.

"KENDİ KIZININ DA BAŞINA GELEBİLİR"

Derya Şensoy'un bu sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Seren Serengil, "Beni sevmeyen insanlar çocuğumun olmamasıyla alakalı bana laf sokuyorlar. Bu çok günah bence. Bu kendi kızının başına da gelebilir. Anne olmayı çok istedim ama olmadı. Çok acımasız olmamalıyız. Hayatta hiç sahip olamayacağım şeyi kullanmanızı size yakıştıramadım. Bu bir kabahat değil" şeklinde konuştu.