Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı!

Son yılların popüler ismi Seren Serengil, canlı yayında izleyicileri şaşırtan bir kaza yaşadı.

Seren Serengil, Deniz Akkaya ve Bircan Bali ile birlikte hafta içi her saba Söylemezsem Olmaz programında izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Ünlü şarkıcı bu sabahki programda talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı. Siyah, derin göğüs dekolteli bir gömlek tercih eden Seren Serengil’in göğsü açıldı. Gömleğinin azizliğine uğrayan Seren Serengil, göğsünün açıldığını fark etmedi.

SEREN SERENGİL, SEDA SAYAN’I HEDEF ALDI

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’ı eleştirmişti. Seren Serengil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Herkes bir Seren değil, Star TV'nin sabah saatini ilk 20'ye soksun" dedi. Seda Sayan, Seren Serengil’in bu sözlerini canlı yayında isim vermeden eleştirdi. Seda Sayan, "Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!" şeklinde konuştu.