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Serenay Sarıkaya bizzat açıkladı: ''Şarkıda vokal yapan benim''

Serenay Sarıkaya bizzat açıkladı: ''Şarkıda vokal yapan benim''
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in ''Ateşe Düştüm'' şarkısında vokal yapan kişinin kendisini olduğunu doğruladı.

Serenay Sarıkaya'nın 'Ateşe Düştüm'ü seslendiren Mert Demir ile görüştüğü hatta şarkıda Demir'e vokal yaptığı iddia edilmişti.

Dün İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ŞARKIDA VOKAL YAPAN BENİM"

Sarıkaya 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim, evet" sözleriyle doğruladı.

Ünlü oyuncu 'Aşk iddialarına ne cevap verirsiniz?' sorusuna ise "Durun bakalım" yanıtını verdi.

'ANTİDEPRESAN'LA GELEN ŞÖHRET

Mabel Matiz'le birlikte seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısıyla yıldızı parlayan Mert Demir şimdilerde 'Ateşe Düştüm' adlı single'ıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

 

Etiketler mert demir serenay sarıkaya ateşe düştüm vokal
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