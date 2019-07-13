Serenay Sarıkaya o sunucuyu affetmedi !

Oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişi ile aşk dedikodusuna çıkan Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner ve bir televizyon kanalına kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin çıktığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."