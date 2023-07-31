Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin aşkı yeniden mi alevleniyor?

Oyuncu Kerem Bürsin'in ablasının, sosyal medya hesabından kardeşinin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takibe alması dikkat çekti.

Ünlüler camiasında yaşanan bazı aşklar unutulmuyor.

Özellikle hayran kitlesi geniş olan isimler, ayrılık kararlarına rağmen eski aşklarıyla sık sık anılıyor.

Bu çiftlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya ile meslektaşı Kerem Bürsin'in unutulmaz aşkı.

Aradıkları aşkı bulamadılar

Genç oyuncular, 4 yıl süren birlikteliklerini 2019 yılında sona erdirmişti.

İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken konuya ilişkin çok sayıda iddialar ortaya atıldı.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra, 'Sel Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladı.

Bu aşk da ayrılıkla sonuçlandı. Sarıkaya'nın adı da çok sayıda ünlü isimle anıldı.

Abla Bürsin'den heyecanlandıran hareket

İki ismin hayranları ise yeniden barışmaları için paylaşımlar yapmaya devam ederken, duygusal videolar da hazırlıyor.

Tüm bunlar gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin, sosyal medyada Sarıkaya'yı yeniden takibe aldı.

Ayrılık sonrası takipten çıkan abla Bürsin'in bu adımı, çiftin hayranlarını yıllar sonra heyecanlandırdı.

Öte yandan Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in birbirini hiç takipten çıkmadıkları da biliniyor.