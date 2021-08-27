Sergen Yalçın, Ukraynalı model sevgilisinden ayrıldı mı?
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ile model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan ayrıldığı iddia edildi.
Yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.
48 yaşındaki Yalçın ile 22 yaşındaki Karibskaya'nın sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.
İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrılık sonrası Lisaveti Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol