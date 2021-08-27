  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sergen Yalçın, Ukraynalı model sevgilisinden ayrıldı mı?

Sergen Yalçın, Ukraynalı model sevgilisinden ayrıldı mı?

Sergen Yalçın, Ukraynalı model sevgilisinden ayrıldı mı?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ile model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan ayrıldığı iddia edildi.

Yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.

48 yaşındaki Yalçın ile 22 yaşındaki Karibskaya'nın sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrılık sonrası Lisaveti Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.

Etiketler sergen yalçın sevgilisi ayrılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge
Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı
Gülben Ergen'e olay olacak ''seks kasedi'' sorusu
105 bin TL'den başlayan fiyatlarla işte en çok satılan ikinci el otomobiller
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu
Koronavirüste korkulan oldu: ''Aşıları tehdit eden varyantlar ortaya çıkmaya başladı''
Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam
Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya artık bir küre değil! Şekli değişti
İşte Türkiye'nin en kapsamlı ''Sinovac mı, BioNTech mi'' araştırması sonuçları
Hadise sevgilisinin kollarında poz verdi