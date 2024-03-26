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Sertab Erener mahkemelik oldu

Sertab Erener mahkemelik oldu
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Türk pop müziğine damgasını vuran Büyü De Gel, Aldırma Deli Gönlüm ve Sakin Ol gibi hit olmuş şarkıları dijital platform kanalında yayınlayan bir şirketle mahkemelik oldu.

Pop müziğin önemli isimlerinden Sertab Erener, Lal ve Sakin Ol albümlerinde hit olmuş şarkılar olan Gel Barışalım Artık, Sevdam Ağlıyor, Büyü De Gel, Aldırma Deli Gönlüm, Sakin Ol şarkılarını dijital platform kanalında yayınlayan Tempa A.Ş şirketiyle mahkemelik oldu. Sertab Erener iki albümde yer alan 20 şarkının, Tempa A.Ş şirketinin dijital platform kanalından kaldırılması için tedbir talebi istedi.

Sabah'ın haberine göre, Tempa A.Ş'nin şarkıların telif haklarının kendilerinde olduğunu söyleyip ünlü şarkıcıdan şikayetçi olması üzerine Sertab Erener soluğu adliyede aldı. Sertab Erener, iki albümün hak sahipliğinin geçmişte görülen davada mahkeme tarafından kendisine verildiğini belirterek şirketten şikayetçi oldu. Dilekçede Lal ve Sakin Ol albümlerindeki şarkıları kullandığı gerekçesiyle, şirketin ünlü şarkıcıdan şikayette bulunulduğu belirtildi. Sertab Erener şarkıların hak sahiplerinden izin alarak, eserleri farklı kayıtlarda yeniden seslendirdiğini kaydederek, Yargıtay tarafından albüm haklarının kendisinde olduğunu dile getirdi.

Sertab Erener, Tempa A.Ş'nin eserlerini dijital platform hesabından yayınlayarak uzun süredir haksız kazanç elde ettiğini ifade edip şirketin elinde geçerli hiçbir sözleşmenin olmadığını kaydetti. Ünlü şarkıcı Erener, şirketin davanın sonuçlarından kurtulabilmek için misilleme amacıyla kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Sertab Erener şirketin dijital platform hesabında yayınlandığı şarkıları için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. Dava ilerleyen günler Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah Gazetesi

Etiketler Sertab Erener mahkeme şarkı büyü de gel sakin ol aldırma deli gönlüm lal tempa a.ş.
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