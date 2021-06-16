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Şevket Çoruh’tan gündem olacak video

Sanatçı Şevket Çoruh da Anayasanın 64’üncü maddesine ilişkin bir video çekti. Çoruh, devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumasına ilişkin maddeyi hatırlattı.

Pandemi sürecinde ciddi zorluk yaşayan sanatçılar ve müzisyenler tepkilerini göstermeye sürdürüyor. Dün sanatçı Levent Üzümcü, devletin anayasanın 64’üncü maddesini uygulamadığını savunarak Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları şiirinden bir bölüm okuduğu bir performans gerçekleştirdi. Bugün de Şevket Çoruh yine 64’üncü maddeyi okuduğu bir video çekti.

 Anayasa’nın 64. Maddesi: 

“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”

 

 

Etiketler şevket çoruh video anayasa sanatçı sanat
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