Şevket Çoruh’tan maden emekçilerine tam destek!

Haklarını almak için uzun süredir mücadele eden Soma ve Ermenek’li maden emekçilerine destek açıklamalara gelmeye devam ediyor. Oyuncu Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından “#MadenciyleYürüyorum” etiketi ile emekçilere destek verdi.

Genco Erkal, Öykü Serter, Orhan Aydın, Gülcan Altan, Öykü Serter. Barış Atay gibi isimlerinin ardından madencilere bir destekte oyuncu Şevket Çoruh’tan geldi.