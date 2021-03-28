Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral: Namus öyle ölçülmez

Ünlü model Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, sevgilisinin tatilde paylaştığı iddialı fotoğraflar hakkında yorumda bulundu.

Nişantaşı'nda görüntülenen Aral, sevgilisinin katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk etmesi ve hemen ardından Amerika'ya gitmeleri hakkında konuştu: "Şevval, enteresan şekilde bu konuları fazla kafaya takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi. Zaten kışı Türkiye'de geçirmek istemiyorduk. Buralar malum soğuk. Ondan Amerika'ya gittik." Yiğit Marcus Aral, sosyal medyada yansıttıkları gibi şaşaalı bir hayat yaşamadıklarını da belirtti: "Bali'de 3 ay kaldık. Genelde tatil yaptık. Birkaç projem de vardı. Bali'de bir mülk edinmek istiyoruz. Şevval çok özleyince Türkiye'ye döndük. Ben, 7-8 yıldır Bali'ye gidiyorum ve sevdiğim bir yer. İşim yatırım üzerine. Genellikle emlak ve kripto para yatırımları yapıyorum. Sanıldığı gibi gösterişli değil, normal bir hayatımız var."





"SAĞLIKLIYKEN ÇEKTİRMEYECEK DE NE ZAMAN ÇEKTİRECEK"

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in tatilde paylaştığı iddialı fotoğrafları da asla kıskanmadığını söyledi. Aral, model sevgilisine şu sözlerle sahip çıktı: "Zaten o fotoğrafları ben çekiyorum. Biz konuya sosyal medyada olumsuz yorum yazanlar gibi bakmıyoruz. Zaten namus da öyle ölçülmüyor. Şevval'in işi mankenlik. O fotoğrafları genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek. Estetik fotoğraflar..."