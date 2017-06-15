Şeyma Subaşı ''hayatımın en güzel anı'' notuyla paylaştı

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelinlik paylaşımları yapıyor.

Eylül ayında Acun Ilıcalı ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı şimdilerde yoğun bir şekilde gelinlik modellerini deniyor. Yakın dostlarıyla birlikte yaşadığı bu gelinlik deneme maratonunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da duyuran Şeyma Subaşı yeni paylaşımlarda bulundu.

İlk olarak denediği bir gelinlik modelini yoruma kapalı olarak paylaşan Şeyma Subaşı sonrasında yorgunluğunu gösteren bir paylaşım yaptı. ayaklarını yukarıya kaldırmış bir şekilde oturduğu fotoğrafı ‘Hayatımın en güzel anı fakat çok yorgun hissediyorum’ notuyla paylaştı.