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  3. 15 Haziran 2017 09:28

Şeyma Subaşı ''hayatımın en güzel anı'' notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım olay olan Şeyma Subaşı, şimdi de gelinlik paylaşımlarına başladı.

Şeyma Subaşı ''hayatımın en güzel anı'' notuyla paylaştı
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Şeyma Subaşı, evlilik hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelinlik paylaşımları yapıyor.

Eylül ayında Acun Ilıcalı ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı şimdilerde yoğun bir şekilde gelinlik modellerini deniyor. Yakın dostlarıyla birlikte yaşadığı bu gelinlik deneme maratonunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da duyuran Şeyma Subaşı yeni paylaşımlarda bulundu.

İlk olarak denediği bir gelinlik modelini yoruma kapalı olarak paylaşan Şeyma Subaşı sonrasında yorgunluğunu gösteren bir paylaşım yaptı. ayaklarını yukarıya kaldırmış bir şekilde oturduğu fotoğrafı ‘Hayatımın en güzel anı fakat çok yorgun hissediyorum’ notuyla paylaştı.

 

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