Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamay başlayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Subaşı bu defa bir kafesin içinde dans ettiği anları paylaştı.

Şeyma Şubaşı, bu kez Taksim gecelerinde boy gösterdi. Subaşı kafes dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

KAFES DANSI YAPTI

Son olarak sevgilisiyle İtalya'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Taksim'de bir gece klübünde yaptığı kafes dansıyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Ayrılık sonrası eğlence hayatıyla dikkat çeken Subaşı, gittiği bir eğlence mekanında maymun adamla dans etti. Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videosuna ise yorum yağdı.