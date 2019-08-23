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  3. 23 Ağustos 2019 14:44

Sezen Aksu'nun babası vefat etti

Türk müziğinin efsane ismi Sezan Aksu'nun babası Sami Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sezen Aksu'nun babası vefat etti
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Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu'nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

5 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Sami Yıldırım, 18 Temmuz'da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.

Sezen Aksu'nun annesi Şehriban Yıldırım ise 3 yıl önce hayatını kaybetmişti.

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