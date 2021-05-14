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Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Dün magazin dünyasına bomba gibi düşen Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkını belgeleyen fotoğraf ortaya çıktı.

Spiker Buket Aydın ile ikişkilerine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan Sibel Can ile anılıyordu. Can'ın, Emir Sarıgül ile Göcek’de yaptığı tekne tatilinden görüntüyü TV100 Ana Haber yayınladı.

 SARIGÜL YALANLAMIŞTI
Şarkıcı, önceki gün TV çekimi için İstanbul’a dönmüştü. Sarıgül, bir gün önce Sibel Can'la tatil yaptığı iddialarına, "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum." demişti. Sarıgül, 11 yıl evli kaldığı Fatoş Altınbaş'dan iki yıl önce boşanmıştı.

TV100

Etiketler sibel can emir sarıgül aşk
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