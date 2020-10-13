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  3. 13 Ekim 2020 10:44

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'dan romantik paylaşım

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Özkaya, bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Can'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'dan romantik paylaşım
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Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününde çekilen kareleri yükleyen Özkaya, o pozun altına "Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

SEVGİLİDEN ROMANTİK YORUM
Oğulcan Can da sevgilisinin gönderisinin altına "Seni seviyorum" yazarak karşılık verdi.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?
Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırmış olduğu 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kova burcudur. 'Sihirli Annem' dizisinin ardından 'İki Aile', 'Eyvah Halam' ve 'Altındağlı' dizilerinde de rol almış, uzun süredir ekranlardan uzak yaşamını sürmüştür. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.

Hürriyet

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