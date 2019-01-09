Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Gençoğlu’nun mağdur olduğu oyuncu Ahmet Kural’ın sanık olduğu davaya müdahil olarak katılma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Bakanlık avukatları davanın görüleceği 60 Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır” denildi.