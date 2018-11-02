Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren karar !
Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren karar !
ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi
ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi
Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a şok !
Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a şok !
Cem Küçük açıkladı, Demirören yanıtladı: Milliyet gazetesi kapatılacak mı ?
Cem Küçük açıkladı, Demirören yanıtladı: Milliyet gazetesi kapatılacak mı ?
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye bunu da gördü: Kira yüksek olunca karakol kapatıldı
Türkiye bunu da gördü: Kira yüksek olunca karakol kapatıldı
Yıl sonu Dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 5 TL'yi görür mü ?
Yıl sonu Dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 5 TL'yi görür mü ?
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 02 Kasım 2018 18:32

Sıla-Ahmet Kural olayında WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayında Sıla Gençoğlu'nun komşusunun arkadaşına attığı whatsapp mesajı savcılığa sunuldu.

Sıla-Ahmet Kural olayında WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
A+ A-

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şoförü ve Ahmet Kural'ın komşusu tanık olarak dinlendi. Ahmet Kural'ın tanık olarak dinlenilen komşusu, arkadaşına attığı whatsapp mesajını savcılığa sundu.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epzödemir, bugünolayla ilgili tanık dinletti. Sıla'nın şoförü ve komşusu bir kadın, tanık olarak soruşturmayı yürüten İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına ifade verdi.

Ahmet Kural'ın tanık olarak dinlenilen komşusu, Sıla'ya dayak olayıyla ilgili arkadaşına attığı whatsapp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu. Tutanakla tespit edilen ve dosyaya delil olarak giren mesajda, "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?" yazdığı belirtildi. 

İfadelerini vererek adliyeden ayrılan tanıklar, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ahmet kural , sıla , mesaj , whatsapp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM