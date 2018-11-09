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  3. 09 Kasım 2018 16:42

Sıla ile Ahmet Kural yüz yüze gelecek

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sıla ile Ahmet Kural yüz yüze gelecek
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Savcılık, Sıla 'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.

Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı.

 

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