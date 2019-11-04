Sıla ile Hazer Amani dudak dudağa yakalandı

Geçtiğimiz Ocak ayında arabada sarmaş dolaş görüntülendikten sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sevgilisi Hazer Amani, önceki akşam katıldıkları davette öpüşürken kameralara yakalandı.

SILA VE HAZER AŞKA GELDİ

Sıla, sevgilisiyle katıldığı etkinlikte sahneye çıkıp şarkılarını okuyan Yeni Türkü'ye eşlik etti. Sahneden iner inmez Sıla'nın yanına giden Hazer Amani ise sevgilisinin dudakların yapıştı. İkilinin bu halleri ise etkinlikte video çeken birisinin kamerasına takıldı.

"OYUN ARKADAŞIM, SEVGİLİM"

Uzun süredir birlikte olan çiftten Sıla, ilk kez Instagram hesabından aşkını ilan etti. Hazer Amani'nin dans ederken videosunu çeken şarkıcı, o anları "Oyun arkadaşım, sevgilim" notuyla paylaştı.

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan çiftin dün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerden sonra ilk açıklama Sıla'nın menajeri Serkan Güney'den geldi. Güney, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söylentilere noktayı koydu.