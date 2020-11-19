Sıla ve Hazer Amani resmen açıkladı: Boşanıyoruz!

Geçtiğimiz Ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, boşanmaya karar verdi.



Basın açıklaması yapan Sıla ve Hazer Amani, “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:



"Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu "haber"in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."

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