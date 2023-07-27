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Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı

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Güzel ve ünlü şarkıcı Simge Sağın, Antalya'daki konserinde kendisini izlemeye gelenler hep bir ağızdan şarkısını söylemeye başlayınca sahnede duygusal anlar yaşadı.

Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor. Güzel şarkıcı Simge Sağın son sahnesinde inanılmaz anlar yaşadı.

Simge'nin Antalya konserinin ortasında bir anda elektrikler gitti.

Cep telefonlarını fener gibi kullanan Simge hayranları hep bir ağızdan Aşkın Olayım söylemeye başladı.

 Şarkıcı o anlarda çok etkilendi ve bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı. O anlar "Bu nasıl sevgi be" yorumlarıyla sosyal medyayı da salladı.

Simge geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sahaya çıkmasıyla gündem olmuştu.

 

Simge Sağın'dan bikinili konserSimge Sağın'dan bikinili konserMagazin

 

 

 

Etiketler simge sağın gözyaşları sahne ağladı konser antalya konseri
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