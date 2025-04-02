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Somer Sivrioğlu 2 Nisan'da restoranını kapattı

Somer Sivrioğlu 2 Nisan'da restoranını kapattı
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"2 Nisan'da boykot çağrıları" ile ilgili tartışmalar sürerken MasterChef'in jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu boykota destek vermek için restoranını hizmete kapattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun yanında "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" denilerek boykot genişletildi.

Boykot paylaşımları devam ederken boykot çağrılarına bir destek de MasterChef'in jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan geldi.  Somer Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını 1 günlüğüne kapattığını açıkladı.

Etiketler Somer Sivrioğlu MasterChef 2 nisan boykot
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