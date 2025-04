Somer Sivrioğlu: ''Boykota destek vermedim''

"2 Nisan boykot çağrıları" ile ilgili tartışmalar ve soruşturmalar sürerken restoranı o gün hizmete kapalı olan MasterChef'in jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu boykota destek vermediğini açıkladı.

TV8'de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan’daki boykota destek verdiğine dair ve boykota destek verdiği gerekçesiyle MasterChef Türkiye'den kovulduğuna diar iddiaları yalanladı.

Sivrioğlu'nun 2 Nisan günü dükkanının kapalı olması ve ''Sorry. We are closed'' paylaşımı yapması boykota destek olarak yorumlanmıştı.

Sivrioğlu, “Genel protestoyu da desteklemiyorum boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir buna karışamayız” ifadelerini kullandı.

Menajeri boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu açıkladı.

İşte Somer Sivrioğlu'un 2 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: