Sosyal medyada iğrenç akım! Türkiye'den ''taciz'' manzaraları skandalı

Sosyal medyanın en çok tepki çeken uygulaması TikTok'ta şimdi de "kadın tacizleri" furyası başladı. Kadınların taciz edildiği anlara dair videolara tepki yağıyor.

Sosyal medyanın en çok tartışılan platformu TikTok'ta paylaşılan görüntülerde yabancı olduğu anlaşılan 2 erkeğin paylaşımına tepki yağdı.

İstanbul Boğazı'ndaki bir tekne turu sırasında çekilen görüntülerde, 2 erkek karşılarında oturan ve arkalarını dönüp İstanbul'u izleyen 2 genç kadını iğrenç bir şekilde taciz etti.

Başlarına gelenden habersiz genç kadınlar İstanbul'u izlerken 2 kendini bilmez kadınların arkalarından çekilmiş görüntülerini TikTok'ta yayınladı.