Suavi koronavirüse yakalandı
Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin Covid-19 olduğunu duyurdu.
Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:
"Çok teşekkürler, Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı."
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