Suavi koronavirüse yakalandı

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin Covid-19 olduğunu duyurdu.

Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok teşekkürler, Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı."