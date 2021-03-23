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Suavi koronavirüse yakalandı

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin Covid-19 olduğunu duyurdu.

Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:

 "Çok teşekkürler, Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı."

Etiketler suavi koronavirüs covid-19
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