Supernatural dizisinin yıldızı Türkiye'ye hayran kaldı
Supernatural dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Misha Collins, Türkiye'ye geldi.
Bir döneme damgasını vuran Supernatural dizisinde Castiel karakterine hayat veren Misha Collins, tatil için Türkiye'yi tercih etti.
Ünlü oyuncu, Türk bayrağı önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
50 yaşındaki Misha Collins, paylaşımına "Türkiye, sen çok güzelsin" notunu düştü. Collins'in paylaşımı Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü.
