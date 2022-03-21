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Sürpriz açıklama: ''Acun Ilıcalı'nın yolunu ben açtım''

Sürpriz açıklama: ''Acun Ilıcalı'nın yolunu ben açtım''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Acun'u muhabirlik döneminden bile tanıdığını söyleyen Sarıgül, ''Acun'un yolunu açtım'' dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken Tiktok paylaşımlarına devam ediyor. Mustafa Sarıgül bugün de paylaştığı videoda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"ASLAN ACUN'UM DEYİP YOLUNU AÇTIM"
Sarıgül, paylaşımında "Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım." ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ise Mustafa Sarıgül'e nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Etiketler acun ılıcalı mustafa sarıgül
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