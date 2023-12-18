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  3. Sürpriz isim MasterChef'e veda etti! İşte haftanın elenen yarışmacısı

Sürpriz isim MasterChef'e veda etti! İşte haftanın elenen yarışmacısı

Sürpriz isim MasterChef'e veda etti! İşte haftanın elenen yarışmacısı
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Adım adım finale giderken yayınlanan son programlara yarışmacılar arasındaki tartışmaların damgasını vurduğu MasterChef All Star'da dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da dün akşam oynanan ve Barbaros, Batuhan, Dilara ve Esra'nın yarıştığı eleme oyununda yarışmacılar bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptı.

Bıldırcın ve börülce konseptli yaratıcı tabaklar çıkartan yarışmacıların ilk etapta aldıkları puanlar şu şekilde:

Barbaros: 20,5
Dilara: 17
Batuhan: 18
Esra: 15,5

Barbaros ilk etabı birinci olarak bitirirken diğer 3 yarışmacı kozlarını ikinci turda yeniden paylaştı. 

İkinci tur yarışması sonucunda ise MasterChef'te şeflerden en az oyu alarak MasterChef All Star'da elenen isim Dilara oldu.

Yarışmaya veda eden 

Dilara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum.

Etiketler masterchef masterchef all star dilara eleme eleme akşamı elenen yarışmacı
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