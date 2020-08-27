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  3. 27 Ağustos 2020 18:25

Survivor Aycan Yanaç'tan Emre Belözoğlu paylaşımı

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ünlenen futbolcu Aycan Yanaç, Emre Belözoğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

Survivor Aycan Yanaç'tan Emre Belözoğlu paylaşımı
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Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden Aycan Yanaç'ın yeni takımı ile gündemdeyken Yanaç yaptığı paylaşımlar da olay oluyor.

Herkes Aycan'ın Fenerbahçe'ye gideceğini düşünürken Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşme merak konusuydu.

Emre Belözoğlu yaptığı bir açıklamada "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim" şeklinde bir mesaj göndermişti. Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu bir araya geldi.

 

Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Kullanılan filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali şaşırttı ve sosyal medyada gündem konusu oldu. Aycan'ın takipçileri Aycan'a Seda Sayan benzetmesi yaptı. Seda Sayan'ın fotoğraflarındaki filtreler sık sık gündeme gelerek dalga konusu oluyor.

Bu görüşmeden ne sonuç çıktığı bilinmiyor ancak Aycan Yanaç'ın yeni adresi belli oldu. Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek.

 

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