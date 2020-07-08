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  3. 08 Temmuz 2020 16:31

Survivor Mert Öcal: Cemal Can'ı şampiyon yapmaya var mısınız?

Survivor'da geçtiğimiz haftalarda adaya vedan Mert Öcal, Cemal Can'ı desteklediğini belirterek elenen yarışmacıların hayranlarından SMS desteği istedi.

Survivor Mert Öcal: Cemal Can'ı şampiyon yapmaya var mısınız?
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Survivor'dan elenen oyuncu Mert Öcal, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Yarışmada Ünlüler takımında yarışan Mert, rakip takımında olan Cemal Can'ın şampiyon olması için sosyal medya kullanıcılarını organize etmeye çalıştı.

"CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPALIM"
Twitter hesabından Survivor'la alakalı paylaşım yapan Mert Öcal, "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" dedi.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Mert Öcal'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarının yarısı Öcal'ı desteklerken bir kısmı da yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'nın birinci olması gerektiğini ileri sürdü.

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