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Survivor yarışmacısı Öykü Çelik yeni imajıyla gündemde

Survivor yarışmacısı Öykü Çelik yeni imajıyla gündemde
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2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Öykü Çelik yeni tarzıyla gündeme geldi.

Rol aldığı dizilerle şöhreti yakalayan ve 2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Öykü Çelik sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak final yapan 'Benim Hayatım' dizisinde rol alan güzel oyuncu imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarını koyultan Öykü Çelik son haliyle takipçilerinden tam not aldı.

 Öykü Çelik'in yeni imajına; 'Çok güzel olmuşsun', 'Harika görünüyorsun', 'Saçlar efsane', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor yarışmacısı Öykü Çelik yeni imajıyla gündemde - Resim : 1

Etiketler Survivor yarışma öykü çelik
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