Survivor'da Berna krizi büyüyor

Survivor 2017, Acun Ilıcalı'nın sunumu ile TV8 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan ödül oyununda kazanan takım kim oldu? Survivor 2017'de Gönüllüler cephesinde Berna krizi yaşanıyor.

Anıl antrenman yapmak istedi, ortalık karıştı!



Anıl Karakurt atışlarda başarısız olunca oyun sonrasında antrenman yapmak istedi. Ünlüler takımı duruma tepki gösterince tansiyon yükseldi.



İlk turun galibini belirleyen mücadele!



Ödül oyununda skor 4-3 iken Sema ve Elif karşı karşıya geldi. Sema rakibinden puanı alarak ilk turu takımına kazandırdı.



Dominik'te nefes kesen mücadele!



Ödül oyununda Volkan ve Adem karşı karşıya geldi. Yarışmacılar son ana kadar savaştı ve kazanan son atışlarda belli oldu.



Ünlüler adasında erzak krizi! "İlk Şahika başlattı"



Ünlüler adasında Sabriye, Şahika ve Adem arasındaki erzak krizi devam ediyor. Sabriye ilk olarak olayları Şahika'nın başlattığını savundu.



Anıl köpek balığı görmüş! "Adrenalini yaşatacağım"



Anıl Karakurt izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Akşamüstü köpek balığı gördüğünü ve boyutuna göre köpek balığını vurmaya çalışabileceğini sözlerine ekledi.



ANIL MAĞARADA YAŞAMAYA BAŞLADI



Gönüllüler takımında yer alan Anıl'ın mağarada kendine yeni bir yaşam alanı oluşturması herkersi şaşırtıyor. Orada kalmaya devam eden Anıl ada hayatını sonuna kadar yaşıyor.



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?



Survivor 2017'de bu hafta şok eden bir eleme yaşandı. Gönüllüler takımından Erdi ve Berna; Ünlüler takımından Sabriye ve Adem eleme potasındaydı. En az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Erdi oldu.



ERDİ'NİN SON SÖZLERİ...



Çok sevdiğim bir şiirle devam edeceğim. 'Memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde afret olsun kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin ne fakir ne sen ne ben farkı olsun kış günü heerkesin evi barkı olsun. Memleket isterim bir kere değil bin kere de olsam memleketim Türkiye olsun.' Beni buraya nasıl şampiyon olarak gönderdiklerinde eyvallah dediysem aynı şekilde eyvallah diyorum. Burada yarışmadayız ben bu hayatta bir şeyden korkuyorsam o da kul hakkıdır. Benden yana hakkım helaldir. Milyonların umudu oldum. Yüreğimi ortay koyarak devam ettim. Elendiğim için tabi ki çok üzgünüm. 14 pota sonra ilk kez yaşıyorum. Kalan arkadaşlara başarılar diliyorum.



