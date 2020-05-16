Survivor'da Nisa adayı terk mi etti ?

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı oyunlardaki performansları kadar yaşadığı sıkıntılarla da gündem oluyor. Daha önce ailesini çok özlediğini söyleyen ve 'Yaparım ben bittim' diyerek oyunlarda yer almayan Nisa Survivor'dan ayrılmak istediğini de söylemişti.

Survivor'un 15 Mayıs Cuma ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ancak ödül oyununda Nisa yer almadı. Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ise canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ye mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Furkan Dede, Acun Ilıcalı'nın sözünü açıkladı. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Nisa için bir açıklama yaptı ve sıkıntısının psikolojik olduğunu belirtti.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.