Survivor'da ödül oyunlarını kim kazandı ?

30 Haziran Pazar günü final yaparak ekrana veda edecek olan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması, 104. son bölümüyle 25 Haziran Salı akşamı ekrana geldi. Dominik'te son mücadelelerin yaşandığı Survivor'da siyah ve beyaz takımlar iki ayrı ödül oyununda mücadele etti.

COCO BONGO ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan yüz dördüncü bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldiler. Son dokunulmazlık oyunlarını kaybeden siyah takım, ödül oyununda ise zorlanmadı. Siyah takım ödülün Coco-Bongo diskoda eğlence ve yemek olduğu zorlu oyunu 10-5'lik skorla kazanmayı başardı. Zorlu parkurda oyunu kazanmayı başaran siyah takım gece kulübünde çılgınlar gibi eğlendiler.

YAŞAM EVİ ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Sevilen yarışma Survivor'da ilk ödül oyunu Siyah takımın kazanmasının ardından 2. ödül oyununa geçildi. Bu kez ödülün yaşam evinde bir gece konaklama ve yemek olduğu oyunda beyaz takımın üstünlüğü vardı. Survivor'da ikinci ödül oyununu kazanan takım, 10'a 4 beyaz takım oldu. Beyaz takım yarışmacıları, yaşam evi konaklama ödülü sonrası, finale daha fazla motive oldu