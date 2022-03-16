Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı!

Şarkıcı Tarık Mengüç kadınlar matinesinde kendisini dinlemeye gelen ancak telefondan kafasını kaldırmayan dinleyicisini yerinden sıçrattı.

Tarık Mengüç, sahne aldığı mekanda cep telefonuna dalan kadının dikkatini çekmek için yanına gitti. Şarkıcı Tarık Mengüç’ü son anda fark eden kadın oturduğu yerden sıçradı.

Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Mengüç yapılan paylaşımlardan sonra "Ah ahtop patlasa umurunda olmayacak kadınlar matinesi turnesindeydim, özellikle onun yanına gittim bu bayan nerelere dalmış diye ama en sonunda bağırdım" açıklamasında bulundu.