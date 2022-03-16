  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı!

Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı!

Şarkıcı Tarık Mengüç kadınlar matinesinde kendisini dinlemeye gelen ancak telefondan kafasını kaldırmayan dinleyicisini yerinden sıçrattı.

Tarık Mengüç, sahne aldığı mekanda cep telefonuna dalan kadının dikkatini çekmek için yanına gitti. Şarkıcı Tarık Mengüç’ü son anda fark eden kadın oturduğu yerden sıçradı.

Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Mengüç yapılan paylaşımlardan sonra "Ah ahtop patlasa umurunda olmayacak kadınlar matinesi turnesindeydim, özellikle onun yanına gittim bu bayan nerelere dalmış diye ama en sonunda bağırdım" açıklamasında bulundu.

Etiketler tarık mengüç kadın dinleyici
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı
850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde müthiş keşif!
Bu düzenleme kavga çıkarır: Herkese yasak, Erdoğan'a serbest!
Benzin ve motorin durdu, sigara başladı: Sigaraya bir zam daha geldi
Fed faiz kararı için geri sayım! Fed faiz artıracak mı? Dolar ve altın nasıl etkilenecek?
FED'in faiz kararı öncesinde İslam Memiş'ten altın, gümüş ve Bitcoin tüyosu
Son anket en acı gerçeği gözler önüne serdi
Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Starbucks'ta bir devrin sonu! ''Starbucksçılar'' çok üzülecek
Songül Karlı ''abartınca'' paylaşımına yorum yağdı