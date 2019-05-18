Tarkan ikinci kez baba mı oluyor ?

Rusya konserine eşiyle giden Megastar Tarkan, Türkiye'ye döndü. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, dün akşam Nişantaşı'nda bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Eşi Tarkan'ın Moskova konserinden ayağının tozuyla yurda dönen Pınar Tevetoğlu, "Konser nasıl geçti?" sorularına "Çok güzel geçti" diyerek yanıt verdi.

Geçtiğimiz Anneler Günü'nde kızı Liya ile ilk defa sosyal medyada resim paylaşmaları hakkındaki sorulara Pınar Tevetoğlu, "Evet ilk defa paylaştık" diyerek yanıt verdi.

Tevetoğlu, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz, Liya'ya kardeş gelecek mi?" sorularına ise "İnşallah" diyerek bebek müjdesini verdi.

"KAPIYI KAPAT MANŞETİ ALDIK"

Pınar Tevetoğlu'na soruyu soran muhabirin bu cevabı aldıktan sonra, arkadaşına "Kapıyı kapat manşeti aldık" demesi ise yanındakileri gülümsetti.