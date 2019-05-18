SON DAKİKA
ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ: 2 ŞEHİT, 2 YARALI !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 18 Mayıs 2019 10:58

Tarkan ikinci kez baba mı oluyor ?

Baba olduğunu dikkat çeken bir video ile duyuran ve gçtiğimiz yıl Temmuz ayında kızları Liya'yı kucaklarına alan Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'dan ikinci bebek sinyali geldi.

Tarkan ikinci kez baba mı oluyor ?
A+ A-

Rusya konserine eşiyle giden Megastar Tarkan, Türkiye'ye döndü. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, dün akşam Nişantaşı'nda bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Eşi Tarkan'ın Moskova konserinden ayağının tozuyla yurda dönen Pınar Tevetoğlu, "Konser nasıl geçti?" sorularına "Çok güzel geçti" diyerek yanıt verdi.

Geçtiğimiz Anneler Günü'nde kızı Liya ile ilk defa sosyal medyada resim paylaşmaları hakkındaki sorulara Pınar Tevetoğlu, "Evet ilk defa paylaştık" diyerek yanıt verdi.

Tevetoğlu, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz, Liya'ya kardeş gelecek mi?" sorularına ise "İnşallah" diyerek bebek müjdesini verdi.

"KAPIYI KAPAT MANŞETİ ALDIK"

Pınar Tevetoğlu'na soruyu soran muhabirin bu cevabı aldıktan sonra, arkadaşına "Kapıyı kapat manşeti aldık" demesi ise yanındakileri gülümsetti.

bebek , tarkan tevetoğlu , pınar , pınar tevetoğlu , tarkan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM