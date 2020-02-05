Tecavüze uğrayan Jessica Mann sinir krizi geçirdi !

Dünyanın en önemli yapımcılarından biri kabul edilen Harvey Weinstein'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da #MeToo akımı başlamıştı. Weinstein'ın cinsel taciz davasının son duruşması dün görüldü. Duruşmada yine gerginlik hakimdi.

'Kilit isimler' arasında yer alan 34 yaşındaki eski oyuncu Jessica Mann, Weinstein’ın avukatı Donna Rotunno tarafından sorgulandı. Mann, Weinstein’ın kendisine Mart 2013’te New York’ta, 8 ay sonra da Los Angeles’taki bir otelde tecavüz ettiğini söyledi.

ÜZERİME İDRARINI YAPTI

Mann, buna rağmen yine de yeni cep telefonu numarasını ünlü yapımcıya 5 kez verdiğini ekledi. Mann ayrıca, Weinstein ile cinsel ilişkiye girdiğinde ünlü yapımcının kendisinin üzerine idrarını yaptığını belirterek "Bu olay benim için büyük şok oldu" dedi.

Mann, Weinstein'ın oyunculuk kariyerine zarar vermesinden korktuğunu ve bu nedenle cinsel ilişkiye girdiğini vurgulayarak, "Onunla cinsel ilişkiye girdim çünkü oyunculuk kariyerimi bitirmesini istemiyordum" diye konuştu.

Ancak hakkında sorular sorulmaya devam ederken ağlama krizine giren Mann, sakinleştirilemeyince mahkeme salonundan dışarıya çıkarıldı.

Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti.