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Teşkilat'a damgasını vuran sahne

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat'ta dün akşam Berlin'e gizli operasyon düzenleyen Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu.

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat, 21 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

 NEFES KESEN BERLİN OPERASYONU

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.

Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.

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Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu.

 Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı.

 Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

''Teşkilat'', ''Arıza''yı yuttu!''Teşkilat'', ''Arıza''yı yuttu!Magazin

 

 

Etiketler trt 1 teşkilat teşkilat dizisi
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