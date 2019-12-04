Tuğba Özay, 26 yıl önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Tuğba Özay Instagram hesabından 26 yıl öncesine ait fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Belki çok flu bir fotoğraf ama beni çok yıllar öncesine götürdü. Az önce çok eski bir dostum tam tamına 26 yıl önceki fotoğrafımı bulmuş göndermiş bana. Çok duygulandım. Hem güldüm hem ağladım. İstanbul Çiftehavuzlar’daki evimizin balkonunda yine tehlikeli yerlerde oturmuş poz verirken ve yine yüzümde o bildiğiniz tebessüm... Bacaklar daha o yaşlarda upuzuun. Saçlar Cindy modeli. En masum en tatlı en güzel yıllar.

Mayıs sonu boşanmıştı

Tuğba Özay 2009'da evlendiği İtalyan eşi Ludovic Fattizzo ile geçtiğimiz mayıs ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik.

10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan" ifadelerini kullanmıştı.

