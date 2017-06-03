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  3. 03 Haziran 2017 11:00

''Türk erkeği parayı bulunca önce karıyı değiştirir''

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tuğba Ekinci Bebek'te şaşırtan açıklamalarda bulundu.

''Türk erkeği parayı bulunca önce karıyı değiştirir''
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, Bebek'te ortaya çıktı.

Bisikletiyle gezintiyi çıkan Tuğba Ekinci, sade giyim tarzıyla şaşırttı. Ekinci, "Ramazandan dolayı biraz daha mütevazı giyineyim dedim, ama sanınm 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'ye döndü" şeklinde konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, Mustafa Ceceli-Selin İmer aşkını, "Şaşırmamak lazım. Türk erkeği böyledir. Parayı bulunca ilk önce karıyı değiştirir" şeklinde yorumladı.

Ekinci, popçu Murat Boz hakkında çıkan çıkan kaçamak haberlerine ilişkin ise "O da soyadı? gibi bozulmuş" dedi.

para , mustafa ceceli , tuğba ekinci