Ufuk Özkan'dan güzel haber, taburcu oldu yeni projesini açıkladı

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan taburcu oldu. Özkan yaptığı açıklamada, "15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım" dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, zor günleri geride bıraktı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan 48 yaşındaki ünlü oyuncu, dün hastaneden taburcu oldu.

Sabah'ın haberine göre Özkan, hastalık süreci, en büyük motivasyon kaynağını ve hayallerini anlattı. Özkan'ın sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

Kendimi iyi hissediyorum, evde dinleniyorum, İlaçlarıma devam ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hastaneye ilk girdiğimde nakile ihtiyaç olup olmadığının araştırması yapıldı. Kendimi yorgun hissediyordum. 18 gün hastanede kaldım, ilk 2 hafta yoğun geçti, tetkikler, tahliller, ultrasona kaç kere girdiğimi hatırlamıyorum. 3 küçük operasyon geçirdim, özel bir diyet uygulandı bana. Değerlerim sabitlenince organ nakline gerek kalmadığını ve tedavime ilaçlarla devam edeceğimi öğrendim. Daha pozitif düşünmeye başladım. Sevenlerimin mesajları ve duaları da hep yanımdaydı. Herkese teşekkür ederim.

'15 yıl önce organlarımı bağışlamıştım'

Şunu da söyleyeyim; Türkiye'de organ nakli bekleyen çok insan var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Toplumumuzda organ bağışına yönelik bakış açısının değişmesi gerekiyor. Çünkü organlarını bağışlayan insanların sayısı çok düşük. Organ nakli bekleyen bu kadar çok insan varken, bence organ bağışı sayısı çok yetersiz. Ben 15 yıl önce organlarımı bağışlamıştım. Toprağın altında organlarım çürüyeceğine insanlara umut olsun istedim. Bu konuda el birliğiyle toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Sağlığımız, tadımız tuzumuz.

Evet. Bakanımız sağ olsun ilk günden itibaren benimle yakından ilgileniyor. Yoğun programına rağmen benimle sürekli mesajlaşıyor. Fahrettin Bey'in böyle ilgili olması bana güven veriyor, samimiyetini hep hissettiriyor.

Bakanlıktaki basın müşavirleri, Özel Kalem iki-üç günde bir beni arayıp halimi hatırımı soruyor. İçişleri Bakanlığı da tedavi sürecimde benimle yakından ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana binlerce mesaj geliyor. İnanın bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım. Yönetmenliğini İhsan Taş'ın yaptığı projede 'Bahtiyar' rolünü canlandıracağım. Sağlık bu hayattaki en büyük servet. Sağlığıma kavuşup, yeniden işime dört elle sarılacağım için de çok mutluyum.