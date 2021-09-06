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Ünlü aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Ünlü aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Fransız aktör ve yapımcı Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'da 20'nci yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Belmondo'nun en ünlü filmi ise 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu. 

Kariyerinde 85 filmde rol alan aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı. 

Aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı. 

Belmondo, 1980'lerden bu yana Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor. 

Etiketler Jean-Paul Belmondo fransa aktör
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