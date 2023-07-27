Ünlü aktör Kevin Spacey cinsel saldırı davasında aklandı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırıdan yargılandığı davada suçsuz bulundu.

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulundu. 64 yaşındaki oyuncu mahkeme salonundan gözyaşları içinde ayrıldı. Oyuncu, kararın ardından menajerine ve hukuk ekibine sarıldı.

Suçsuz bulunduğu için duygusal anlar yaşayan oyuncunun bugün aynı zamanda 64. doğum günü.

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 haftadır sürüyordu. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, bugün kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

"MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

"American Beauty", "The Usual Suspects" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Spacey, verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti.

ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.

SUÇSUZ BULUNMUŞTU

Öte yandan, beş erkek ve altı kadından oluşan jüri geçtiğimiz yıl Oscar ödüllü oyuncunun Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar vermişti. Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaşmıştı.

Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.