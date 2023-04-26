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Ünlü astrologtan bu hafta için ''sekstil'' uyarısı

Ünlü astrologtan bu hafta için ''sekstil'' uyarısı
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medyadan yeni bir astrolojik olayı ve etkilerini duyurdu.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu hafta Venüs ile Şiron arasında sekstil açının oluşacağını duyurdu.

"Venüs işe Şiron arasında sekstil açı oluşacak.

İlişkiler veya öz değer duygusu ile ilgili önemli farkındalıklar kazanabilir, birileri bu konuda bize destek olabilir. Sevgiyi yaratıcı bir yerden ifade edebiliriz. İkili ilişkilerde ister istemez çok daha duyarlı olacağımız zamanlar. Eğer yalnız isek iyileştirici etkisi olan kişilere çekilebiliriz.

Genellikle şifa, iyileşme ve duygusal açıdan iyileştirici bir zaman dilimine işaret eder. Duygusal yaraların iyileştiği bir dönemdir.

İlişkilerde daha fazla açıklık ve anlayışa sahip olunabilir ve yeni romantik fırsatlar ortaya çıkabilir."

 

Etiketler ünlü astrolog dinçer güner astrolog dinçer güner sekstil
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