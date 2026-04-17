Ünlü çiftten sürpriz karar! Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşandılar

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Henüz birkaç ay önce kızları Sora'yı kucağına alan çiftin sürpriz boşanması, adliyede sessiz sedasız gerçekleşti.

Ekranların başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdükleri evliliklerini bugün resmi olarak noktaladı. Bir süredir haklarında çıkan "ayrılık" dedikodularını cevapsız bırakan çift, bugün görülen anlaşmalı boşanma davasıyla yollarını ayırdı.

Bebek müjdesi evliliği kurtarmaya yetmedi

2024 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle dünya evine giren ikili, mutluluklarını 15 Ekim 2025'te kızları Sora’nın dünyaya gelmesiyle taçlandırmıştı. Ancak küçük Sora'nın doğumundan kısa bir süre sonra gelen boşanma haberi, magazin camiasını derinden sarstı.

Adliye çıkışı büyük sessizlik

Tek celsede biten davanın ardından adliyeden ayrılan taraflar, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Çiftin, çocukları Sora'nın velayeti ve boşanma protokolünün detayları konusunda önceden mutabakata vardığı ve bu konularda herhangi bir zorluk yaşanmadığı öğrenildi.

Sosyal medyadan ilk hamle: Fotoğraflar silindi

Kararın kesinleşmesinin hemen ardından ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dijital dünyada "bekarlık" ilanını verdi. Instagram profilinden "Kaspar" soyadını hızla kaldıran Helvacıoğlu, eski eşiyle olan tüm anılarını ve fotoğraflarını da tek kalemde sildi. Ural Kaspar cephesinden ise henüz bir hamle gelmedi.