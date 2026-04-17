  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü çiftten sürpriz karar! Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşandılar

Ünlü çiftten sürpriz karar! Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşandılar

Ünlü çiftten sürpriz karar! Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşandılar
Güncelleme:

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Henüz birkaç ay önce kızları Sora'yı kucağına alan çiftin sürpriz boşanması, adliyede sessiz sedasız gerçekleşti.

Ekranların başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdükleri evliliklerini bugün resmi olarak noktaladı. Bir süredir haklarında çıkan "ayrılık" dedikodularını cevapsız bırakan çift, bugün görülen anlaşmalı boşanma davasıyla yollarını ayırdı.

Bebek müjdesi evliliği kurtarmaya yetmedi

2024 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle dünya evine giren ikili, mutluluklarını 15 Ekim 2025'te kızları Sora’nın dünyaya gelmesiyle taçlandırmıştı. Ancak küçük Sora'nın doğumundan kısa bir süre sonra gelen boşanma haberi, magazin camiasını derinden sarstı.

Adliye çıkışı büyük sessizlik

Tek celsede biten davanın ardından adliyeden ayrılan taraflar, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Çiftin, çocukları Sora'nın velayeti ve boşanma protokolünün detayları konusunda önceden mutabakata vardığı ve bu konularda herhangi bir zorluk yaşanmadığı öğrenildi.

Sosyal medyadan ilk hamle: Fotoğraflar silindi

Kararın kesinleşmesinin hemen ardından ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dijital dünyada "bekarlık" ilanını verdi. Instagram profilinden "Kaspar" soyadını hızla kaldıran Helvacıoğlu, eski eşiyle olan tüm anılarını ve fotoğraflarını da tek kalemde sildi. Ural Kaspar cephesinden ise henüz bir hamle gelmedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Okul saldırısında şok ayrıntı: ''Eski müdür yardımcısı aramadan içeri almıyordu''
Okul saldırısında şok ayrıntı: ''Eski müdür yardımcısı aramadan içeri almıyordu''
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra ilk tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra ilk tutuklama
İzmir'e söküme gelen yolcu gemisinde 400 yıllık keşif!
İzmir'e söküme gelen yolcu gemisinde 400 yıllık keşif!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti
Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti
İstanbul'da vahşet: Yalnız yaşayan kadın kanlar içinde ölü bulundu
İstanbul'da vahşet: Yalnız yaşayan kadın kanlar içinde ölü bulundu
Kahraman Ayla öğretmenin eşi cenaze töreninde fenalaştı!
Kahraman Ayla öğretmenin eşi cenaze töreninde fenalaştı!
Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor!
Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor!
Etiketler İrem Helvacıoğlu Ural Kaspar magazin boşanma davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'yi kahreden okul saldırıları sonrasında radikal karar! Valilik tüm girişleri yasakladı! Türkiye'yi kahreden okul saldırıları sonrasında radikal karar! Valilik tüm girişleri yasakladı! Kahramanmaraş canisinin babası hakkında dikkat çeken ayrıntı Kahramanmaraş canisinin babası hakkında dikkat çeken ayrıntı Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı! Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı! Tarikat lideri Müslim Gündüz Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarında suçluyu buldu! Tarikat lideri Müslim Gündüz Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarında suçluyu buldu! Hataylı öğretmen İskenderun açıklarında oltayla bir dev yakaladı! Tam 2 saat mücadele verdi Hataylı öğretmen İskenderun açıklarında oltayla bir dev yakaladı! Tam 2 saat mücadele verdi Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia! Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia! AK Partili Şamil Tayyar eğitimcileri tehdit etti: ''Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın'' AK Partili Şamil Tayyar eğitimcileri tehdit etti: ''Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın'' Kokoreç tartışması kanlı bitti! Kokoreç kalmadı diyen esnafa evinden kurşun yağdırdı! Kokoreç tartışması kanlı bitti! Kokoreç kalmadı diyen esnafa evinden kurşun yağdırdı! Engellilere ÖTV'siz araç satışında yeni düzenleme! Şartlar genişletildi Engellilere ÖTV'siz araç satışında yeni düzenleme! Şartlar genişletildi
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında saldırganın derdest edildiği anlardaki son sözleri ortaya çıktı Kahramanmaraş’taki okul saldırısında saldırganın derdest edildiği anlardaki son sözleri ortaya çıktı Hatay'da çifte akraba cinayeti! Anne ve oğlunu öldürüp altınlarını çalıp satmışlar! Hatay'da çifte akraba cinayeti! Anne ve oğlunu öldürüp altınlarını çalıp satmışlar! Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor! Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor! Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti Popstar yıldızı ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Popstar yıldızı ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları Şehir teröristleri üniversite öğretim görevlisini hayattan kopardı! Şehir teröristleri üniversite öğretim görevlisini hayattan kopardı! Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! Dev bankadan okul saldırıları sonrasında örnek olacak radikal karar! Dev bankadan okul saldırıları sonrasında örnek olacak radikal karar! Okul saldırısı sonrası Emniyet'te deprem: Bir polis açığa alındı Okul saldırısı sonrası Emniyet'te deprem: Bir polis açığa alındı