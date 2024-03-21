Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan kötü haber: ''Zor nefes alıyorum''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hayranlarını endişelendiren bir açıklama yaptı. "Nefes almam zorlaşıyor" diyen Yılmaz, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Yaptığı esprilerle milyonlarca insanı güldürmeyi başaran ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.

Gösterisinde sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Yılmaz, "Cem Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

Gösterideki unutkanlığına ise, "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" diyerek açıklık getirdi.

Yılmaz'ın ayrıca sıkı doktor kontrolünde olduğu da iddia ediliyor.