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  3. 06 Haziran 2017 23:22

Ünlü modelden cinsel taciz itirafı

Büyük beden modeli olan Ashley Graham yaşadığı tacizi itiraf etti.

Ünlü modelden cinsel taciz itirafı
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Büyük beden model Ashley Graham, 17 yaşında katıldığı bir fotoğraf çekiminde yaşadığı cinsel istismarı anlattı.

Glamour dergisine röportaj veren Ashley Graham, 12 yıl önce çalıştığı kampanyanın fotoğraf çekiminde, fotoğraf asistanı tarafından tacize uğradığını açıkladı.

Olayı annesinden saklamak zorunda kalan 29 yaşındaki model, tacizciyi annesine iyi biri olarak tanıtıp onunla beraber çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"ÇOK KORKTUM, KAÇMAYI BAŞARDIM"

Bu ayki Glomour dergisine kapak olan ünlü model, "Fotoğraf asistanı onu takip etmemi söyledi ve ben de işle ilgili bir şey göstereceğini düşünüp peşinden gittim. Ancak birden cinsel organını çıkardı ve 'Tut şunu’ dedi. Ben de ‘Hayır, bu iğrenç’ diye bağırdım. Çok korkmuştum. Tanrıya şükür kapıya yakındım ve kaçmayı başardım. Bu olaydan sonra bir daha asla sette birileri tarafından yönlendirilmeme izin vermedim ve kendi kurallarımı koydum" ifadelerini kullandı.

Graham, tacizcinin bir sevgilisi olduğunu bildiğini, ancak belki adam değişir düşüncesiyle kıza hiçbir şey anlatmadığını belirtti.

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