  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza yaptı

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza yaptı

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza yaptı

Oyuncu Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletteki sürücü ile arkasındaki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi, ünlü oyuncudan şikayetçi oldu.

Issız Adam ve Romantik Komedi filmleriyle hafızlara kazınan ve Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Cemal Hünal, otomobiliyle motosikletli sürücüye çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı.

"ARACI SON ANDA FARK ETTİM"
Habertürk'te yer alan habere göre, motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araçsol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi.

"UZLAŞMAK İSTİYORUM"
Baltalimanı Kemik Hastanesine götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi. Sürücü arkadaşının yakın zamanda ameliyat olacağını ifade etti. Motosiklet sürücüsü oyuncu Cemal Hünal'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi.

Habertürk

Etiketler cemal hünal kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehirden ormana kaçtı... Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı
Akaryakıta 1 haftada 4'üncü zam! 30 liraya dayandı
Dolar yine zirvede, altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Kadıköy'deki patlamada şüpheler doğru çıktı! Ölen kişinin kimliği belli oldu
Soylu'dan soru soran FOX muhabirine ''Canım benim''li yanıt
Büyük gün geldi: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek
Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar
1 Ocak'ta başlıyor: Konaklama vergisinde detaylar belli oldu
Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz TV sunucusu azarladı
İşte il il, ilçe ilçe ucuz arsalar